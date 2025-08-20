Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Beltran, non solo il CSKA Mosca: piace anche a un club di Serie A

calciomercato

Beltran, non solo il CSKA Mosca: piace anche a un club di Serie A

Beltran, non solo il CSKA Mosca: piace anche a un club di Serie A - immagine 1
Lucas Beltran piace a un club di Serie A
Redazione VN

Il Parma, dopo l’infortunio di Frigan, è pronto a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Nelle ultime ore i gialloblù avrebbero messo nel mirino Lucas Beltrán, in uscita dalla Fiorentina, come rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, il club emiliano avrebbe già avviato i primi contatti per il centravanti argentino, valutando la fattibilità dell’operazione con la società viola. Beltrán è infatti considerato un profilo adatto a garantire qualità e alternative in attacco.

L’argentino, però, non ha ancora deciso il proprio futuro: ha già rifiutato un’offerta del Flamengo e adesso avrebbe un'offerta importante del CSKA Mosca.Il Parma, dunque, prova a inserirsi con maggiore concretezza, cercando di convincere il giocatore a sposare il progetto gialloblù.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA