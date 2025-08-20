Viola News
Fiorentina, i convocati per il Polissya: out Beltran, dentro Sabiri e Fortini

Beltran Marì
I convocati ufficiali per l'esordio europeo della Fiorentina in Slovacchia
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Polissya, gara che segnerà l’esordio ufficiale nella nuova stagione europea. Tra i nomi spiccano quelli dei nuovi arrivi e dei leader esperti come Dzeko, De Gea e Gudmundsson, ma a colpire è soprattutto un’assenza pesante: quella di Lucas Beltrán.

Il centravanti argentino non compare nell’elenco dei venticinque convocati e la sua esclusione non può che alimentare le voci di mercato che circolano con insistenza attorno al suo futuro. Beltrán, infatti, è da settimane al centro di trattative e interessamenti da parte di diversi club (Flamengo e CSKA Mosca su tutte), e l’assenza nella prima gara europea della Fiorentina potrebbe rappresentare un indizio concreto sul destino del giocatore. La decisione è inaspettata anche perchè Beltrán era stato inserito nella lista UEFA per i playoff di Conference da parte della Fiorentina appena due giorni fa. Presenti Fortini e Sabiri.

Aggiornamento: nel frattempo, Gianluca Di Marzio, conferma su X che la decisione della Fiorentina deriva proprio dall'effettiva apertura di Beltrán alla destinazione russa.

La lista dei 25:

  • 1) BRASCHI Riccardo

  • 2) COMUZZO Pietro

  • 3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

  • 4) DE GEA QUINTANA David (P)

  • 5) DZEKO Edin

  • 6) FAGIOLI Nicolò

  • 7) FAZZINI Jacopo

  • 8) FORTINI Niccolò

  • 9) GOSENS Robin Everardus

  • 10) GUDMUNDSSON Albert

  • 11) KEAN Moise Bioty

  • 12) KOŠPO Eman

  • 13) KOUADIO Eddy Nda Konan

  • 14) LEZZERINI Luca (P)

  • 15) MANDRAGORA Rolando

  • 16) MARÍ VILLAR Pablo

  • 17) MARTINELLI Tommaso (P)

  • 18) NDOUR Cher

  • 19) PARISI Fabiano

  • 20) PONGRAČIĆ Marin

  • 21) RANIERI Luca

  • 22) RICHARDSON Michael Amir Junior

  • 23) SABIRI Abdelhamid

  • 24) SOHM Simon Salomon Junior

  • 25) VITI Mattia

