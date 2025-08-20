Fiorentina, i convocati per il Polissya: out Beltran, dentro Sabiri e Fortini

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Polissya , gara che segnerà l’esordio ufficiale nella nuova stagione europea. Tra i nomi spiccano quelli dei nuovi arrivi e dei leader esperti come Dzeko, De Gea e Gudmundsson, ma a colpire è soprattutto un’assenza pesante: quella di Lucas Beltrán.

Il centravanti argentino non compare nell’elenco dei venticinque convocati e la sua esclusione non può che alimentare le voci di mercato che circolano con insistenza attorno al suo futuro. Beltrán, infatti, è da settimane al centro di trattative e interessamenti da parte di diversi club (Flamengo e CSKA Mosca su tutte), e l’assenza nella prima gara europea della Fiorentina potrebbe rappresentare un indizio concreto sul destino del giocatore. La decisione è inaspettata anche perchè Beltrán era stato inserito nella lista UEFA per i playoff di Conference da parte della Fiorentina appena due giorni fa. Presenti Fortini e Sabiri.