Sono ore calde sul fronte Lucas Beltran. L'attaccante argentino, riporta a Calciomercato - l'Originale su Sky Sport l'esperto Gianluca Di Marzio, ha aperto per la prima volta al trasferimento in Russia al Cska Mosca. Dalla sua cessione, potrebbe sbloccarsi così il mercato in entrata sul fronte attaccante.
Di Marzio: Beltran apre al Cska Mosca. Tre nomi in lizza per sostituirlo
Tris di nomi—
Sono tre i giocatori attenzionati dal club viola per prendere il posto dell'argentino nel reparto avanzato. Il primo è George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, ma a Stefano Pioli e Daniele Pradè piace molto anche Roberto Piccoli del Cagliari. Il nome che torna di moda è invece quello di Fotis Ioannidis, che la Fiorentina ha affrontato la scorsa stagione in Conference contro il Panathinaikos.
