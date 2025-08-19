La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, valutando sia l’ipotesi di un trequartista sia quella di una prima punta. Molto dipenderà dalla situazione di Lucas Beltrán che non ha ancora sciolto le riserve riguardo la proposta del CSKA Mosca. Se partisse l'argentino, come si auspica il club viola, nel casting per il ruolo di vice Kean c'è anche George Ilenikhena. Ve lo avevamo raccontato già la scorsa settimana: la Fiorentina se ne è innamorata e gli ha messo gli occhi addosso. Attaccante classe 2006 nigeriano, in forza al Monaco. Ieri sera sono rimbalzate altre conferme alle voci di una trattativa per portarlo a vestire la maglia viola.