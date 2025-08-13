VN – Nome nuovo per la punta: occhi su un giovanissimo del Monaco

Gli occhi della Fiorentina su George Ilenikhena. Attaccante classe 2006 nigeriano, in forza al Monaco. Se parte Beltran, come si auspica il club viola, nel casting per il ruolo di vice Kean c'è anche il talento del club monegasco. Il talento nigeriano, ma con passaporto francese, potrebbe lasciare il Monaco. Per ora è un'idea della dirigenza viola che lo segue. C'è stato un sondaggio per un giovane talento come Ilenikhena che potrebbe divenire un obiettivo importante con la definizione dell'uscita dell'argentino ex River.
Alto 1,85, di ruolo punta centrale e mancino di piede. È nato a Lagos, capitale della Nigeria, il 16 agosto 2006 (tra pochi giorni compirà 19 anni). Come detto, però, ha anche la cittadinanza francese quindi comunitaria. Nella scorsa stagione tra Ligue 1, Coppa e Champions League (916 minuti totali), ha messo a segno 6 reti, di cui 2 nella Coppa continentale più importante. Cresciuto nelle giovanili dell'Amiens, si è poi spostato in Belgio. Un anno fa il Monaco ha versato più di 18 milioni nelle casse dell'Anversa per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il sito specializzato Transfermarkt un anno dopo lo valuta 15 milioni. Per lui un contratto coi monegaschi valido fino al 2029.
