VN – Nome nuovo per la punta: occhi su un giovanissimo del Monaco

Alto 1,85, di ruolo punta centrale e mancino di piede. È nato a Lagos, capitale della Nigeria, il 16 agosto 2006 (tra pochi giorni compirà 19 anni). Come detto, però, ha anche la cittadinanza francese quindi comunitaria. Nella scorsa stagione tra Ligue 1, Coppa e Champions League (916 minuti totali), ha messo a segno 6 reti, di cui 2 nella Coppa continentale più importante. Cresciuto nelle giovanili dell'Amiens, si è poi spostato in Belgio. Un anno fa il Monaco ha versato più di 18 milioni nelle casse dell'Anversa per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il sito specializzato Transfermarkt un anno dopo lo valuta 15 milioni. Per lui un contratto coi monegaschi valido fino al 2029.