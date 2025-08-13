Dalla Russia conferme: chi è Daku, il candidato a vice Kean tra gol e squalifica

Il prezzo del classe 1998? 20 milioni, ma la fedeltà di Daku al Rubin e la volontà di fare il grande salto potrebbero favorire la Fiorentina

Paolo Poggianti Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 16:36)

Fiorentina interessata a Mirlind Daku? Ve ne avevamo parlato già lunedì e oggi è arrivata la conferma direttamente dal tecnico del Rubin Kazan. La squadra in cui il milita l'attaccante classe '98. Rashid Rakhimov si è lasciato andare ad una dichiarazione importante sulla punta kosovara, ma naturalizzata albanese:

Ho capito che c'è interesse per Daku.

Caratterino e squalifiche — Attaccante di stazza, è alto 1,91 m. Fa parte della nazionale albanese con cui ha disputato Euro 2024, nel girone con Italia, Spagna e Croazia. La rassegna continentale però lo ha visto salire agli "onori della cronaca" non tanto per i goal, ma per le questioni extra campo. Dopo il 2-2 contro la Croazia, alla seconda giornata, Daku, che aveva giocato tutta la partita in seguito alla panchina contro l'Italia, è stato squalificato per due giornate dalla Uefa, a seguito cori nazionalisti contro Serbia e Macedonia del Nord, intonati con un megafono subito dopo il fischio finale.

Consacrazione in Russia — Euro 2024 si è concluso così ma Daku si è consolato con un 2024/25 da 15 reti e 8 assist in 26 partite della Premier League russa. E le statistiche stagionali sono già ottime anche in questo 2025/26, come racconta la scheda elaborata da Sofascore: 5 reti e 1 assist in 4 partite di campionato e due di coppa. Su sei gare, è andato a segno in 4 fornendo anche un assist. Va a segno ogni 92', praticamente una rete a partita. E ogni gara ne gioca in media 77'. Dati e report sul ragazzo che hanno attirato l'interesse della Fiorentina.

Il prezzo del classe 1998? 20 milioni, ma la fedeltà al Rubin - in passato ha detto no proprio allo Zenit - e la volontà di fare il grande salto verso un campionato top nel fiore della carriera, dopo tante esperienze in Albania (Kukesi), Kosovo (cresciuto nell'Hajvalia, poi Llapi e Ballkani), Croazia (Osijek) e Slovenia (Mura) potrebbero giocare a favore in sede di trattativa.