Vice Kean, non solo Shpendi: spunta un altro albanese che gioca in Russia

Redazione VN 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 19:39)

Non solo Cristian Shpendi per il ruolo di vice Kean. Nel mirino della Fiorentina sarebbe finito anche il suo connazionale Mirlind Daku che gioca nel Rubin Kazan e nella Nazionale albanese. Classe 1998, di professione centravanti, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Lo riporta una fonte proprio del suo paese: il Telegrafi, giornale online albanese. Daku ha iniziato la nuova stagione in Russia nel migliore dei modi. In cinque partite, tra campionato e Coppa di Russia, ha segnato cinque gol e fornito un assist.

Daku ha appena prolungato il suo contratto con il Rubin Kazan fino al 2029, ma potrebbe lasciare il club russo quest'estate. Il Rubin Kazan però non lo farà partire facilmente: il prezzo è fissato a 20 milioni. Il calciatore comunque vedrebbe di buon occhio un'esperienza in Italia a ventisette anni, e questo potrebbe fare la differenza. I primi contatti tra i club ci sarebbero già stati, col direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, che avrebbe contattato anche l'agente di Daku, Shkumbin Qorrmemeti.

In passato Daku era stato cercato anche dal gigante russo dello Zenit San Pietroburgo, ma alla fine il trasferimento è fallito. Aveva ricevuto numerose offerte anche dalla Turchia, ma ha deciso di dare priorità al Rubin.