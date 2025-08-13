Fiorentina su Daku, il tecnico del Rubin Kazan conferma: “Sono interessati”

Dopo la sconfitta per 3-0 contro lo Zenit, l’allenatore del Rubin Kazan, Rashid Rakhimov, ha commentato anche le voci di mercato che coinvolgono il suo giocatore Mirlind Daku, attaccante albanese finito nel radar della Fiorentina. Il tecnico ha confermato: "Ho capito che a Firenze sono interessati a Daku".