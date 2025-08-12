Cristian Shpendi, attaccante albanese classe 2002, è da tempo nel mirino della Fiorentina. Con 11 gol nell'ultimo campionato di Serie B con il Cesena, il giocatore viene valutato circa 10 milioni dal club romagnolo, che però non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Nel frattempo, la Fiorentina ha sondato un altro attaccante, Conrad Harder, danese classe 2005, già osservato in passato da Pradè. Nonostante l’interesse, lo Sporting Club, che lo ha acquistato per 21 milioni l’estate scorsa, rifiuta l’idea di un prestito, chiedendo una cifra intorno ai 20 milioni per la cessione.
CorSport: “La Fiorentina insiste per Daku. Prezzo alto, ma c’è un vantaggio”
Daku nome sondato per l'attacco della Fiorentina
Per questo motivo, la Fiorentina sta valutando altre piste, come quella che arriva dalla Russia con Mirlind Daku, centravanti del Rubin Kazan e della nazionale albanese. Il 27enne ha iniziato la stagione con un ottimo rendimento, segnando 5 gol nelle prime 4 gare ufficiali. Anche in questo caso il prezzo è alto, intorno ai 20 milioni, ma la volontà del giocatore di approdare in Serie A potrebbe facilitare la trattativa.
In sintesi, la Fiorentina sta lavorando su più fronti per rinforzare il reparto offensivo, confrontandosi con valutazioni elevate e difficoltà nelle trattative, ma spinta dalla volontà di trovare un attaccante capace di fare la differenza nel prossimo campionato.
