CorSport: “La Fiorentina insiste per Daku. Prezzo alto, ma c’è un vantaggio”

Cristian Shpendi, attaccante albanese classe 2002, è da tempo nel mirino della Fiorentina. Con 11 gol nell'ultimo campionato di Serie B con il Cesena, il giocatore viene valutato circa 10 milioni dal club romagnolo, che però non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Nel frattempo, la Fiorentina ha sondato un altro attaccante, Conrad Harder, danese classe 2005, già osservato in passato da Pradè. Nonostante l’interesse, lo Sporting Club, che lo ha acquistato per 21 milioni l’estate scorsa, rifiuta l’idea di un prestito, chiedendo una cifra intorno ai 20 milioni per la cessione.