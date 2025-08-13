Lo Zenit smentisce l’interesse per Beltran. Parla l’AD: “Pettegolezzi”

Nulla di vero dietro le voci che vorrebbero lo Zenit di San Pietroburgo interessato a Lucas Beltran, almeno secondo quanto emerge dalle parole de presidente del consiglio di amministrazione dello Zenit, Aleksandr Medvedev. "Pettegolezzi", così ha bollato le voci sull'atttaccante argentino il dirigente russo. la notizia in un lancio dell'agenzia Tass.
