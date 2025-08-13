CorSport: “La Russia tenta Beltran. Ecco la posizione dell’argentino”

La cessione di Beltran, fondamentale per il mercato della Fiorentina, non si è ancora concretizzata. Il giocatore, a 24 anni, vuole capire se può ancora trovare spazio nel calcio europeo, mentre le offerte finora ricevute non lo hanno convinto. Il rifiuto al Flamengo, nonostante l’accordo quasi raggiunto tra i club per 12 milioni più bonus, ha complicato la situazione, dato che la Fiorentina valuta Beltran intorno ai 15 milioni.

Un possibile aiuto per la società viola potrebbe arrivare dalla Russia, dove lo Zenit San Pietroburgo ha manifestato interesse e sarebbe pronto a offrire 10 milioni. Anche lo Spartak Mosca ha mostrato interesse per l’attaccante argentino. Questi segnali fanno pensare che Beltran stia considerando seriamente la possibilità di trasferirsi in Russia, forse attratto dal campionato o perché con il passare del tempo le sue aspettative si stanno abbassando.