CorSport: “Beltran-CSKA Mosca, ecco quando è attesa la risposta dell’argentino”

Lucas Beltrán si è preso un paio di giorni per decidere il proprio futuro e dare una risposta definitiva al CSKA Mosca, che lo corteggia da tempo per rinforzare l’attacco. I russi non hanno ancora avviato una trattativa ufficiale con la Fiorentina, in attesa della decisione dell’attaccante argentino. Se arrivasse l’ok del giocatore, l’accordo tra i club non sarebbe difficile da raggiungere, visto che Pradè e Goretti sono pronti a favorire la sua partenza. Sul piatto ci sarebbe un’offerta di almeno 10 milioni di euro.