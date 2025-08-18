Viola News
CorSport: “Flamengo-Beltran, nuovo contatto. Ma Pradè spera in un altro club”

La Fiorentina deve cedere lucas Beltran al più presto
Il Corriere dello Sport si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Si torna al punto di partenza e soprattutto su Beltran, che fra tutti ha pure il potere di garantire un buon ritorno economico: probabile un nuovo contatto col Flamengo in settimana(due settimane fa accordo trovato per circa 15 milioni bonus compresi, l’argentino ha detto no al trasferimento in Brasile e poi ha respinto anche la corte di Zenit, Cska e Spartak Mosca dalla Russia), ma la Fiorentina spera che a bussare davvero alla sua porta sia il River Plate. E per gli altri? Servono offerte concrete che al momento latitano.

