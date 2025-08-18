CorSport: “Flamengo-Beltran, nuovo contatto. Ma Pradè spera in un altro club”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Si torna al punto di partenza e soprattutto su Beltran, che fra tutti ha pure il potere di garantire un buon ritorno economico: probabile un nuovo contatto col Flamengo in settimana(due settimane fa accordo trovato per circa 15 milioni bonus compresi, l’argentino ha detto no al trasferimento in Brasile e poi ha respinto anche la corte di Zenit, Cska e Spartak Mosca dalla Russia), ma la Fiorentina spera che a bussare davvero alla sua porta sia il River Plate. E per gli altri? Servono offerte concrete che al momento latitano.