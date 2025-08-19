VN – Richardson sul mercato. Esuberi, si muove poco: Beltran va in Russia?

Il centrocampista marocchino non ha incontrato il favore di Stefano Pioli: la Fiorentina ha deciso di metterlo nella lista dei cedibili

Nicolò Schira 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 10:31)

Amir Richardson non è incedibile per la Fiorentina. E questo forse era già vero anche nelle passate settimane. La novità è che la bocciatura per il centrocampista marocchino arriva direttamente da Stefano Pioli. Il classe 2002 non ha convinto il tecnico in questo precampionato e così la Fiorentina ha deciso di metterlo nella lista dei cedibili.

Sul mercato — Acquistato solo un anno fa per 9 milioni dal Reims, il mediano non ha mai convinto in viola. Pioli in questo ritiro lo aveva provato in un ruolo più avanzato, come alternativa sulla trequarti, ma evidentemente senza ottenerne le garanzie sperate. Ecco che il suo nome fa adesso compagnia agli altri esuberi ancora in rosa: Infantino, Ikoné, Brekalo, Barak e Beltran. Dall'attaccante argentino, in particolare, si attende la risposta definitiva sul possibile trasferimento in Russia. L'ex River farà sapere le sue intenzioni tra oggi e domani, ma per il momento rimane ermetico. Non sono chiare le sue intenzioni e se alla fine deciderà di aprire o meno alla Premier russa.

Esuberi da piazzare — Per gli altri invece, al di là di qualche sondaggio, non sono arrivate offerte concrete. Una situazione che complica i piani della Fiorentina, bisognosa di incassare per finanziare nuovi innesti e soprattutto per acquistare il centravanti richiesto dall’allenatore. In pole nel gradimento di Pioli c'è Piccoli, ma anche George Ilenikhena è un'opzione concreta che sta prendendo piede nelle ultime ore.