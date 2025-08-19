Amir Richardson, provato da Pioli come alternativa sulla trequarti, non ha convinto e di fatto è stato messo sul mercato. Il problema è che, al di là di qualche sondaggio, non sono arrivate offerte concrete. Una situazione che complica i piani della Fiorentina, bisognosa di incassare per finanziare nuovi innesti e soprattutto per acquistare il centravanti richiesto dall’allenatore.
Corriere Fiorentino
CorFio rivela: “Pioli ha bocciato Richardson. Si cerca un nuovo centrocampista”
Sul fronte centrocampo, la società viola ha valutato Lorenzo Pellegrini come possibile rinforzo tra le linee, riattivando i contatti nelle ultime ore. Tuttavia, i costi dell’operazione — in particolare l’ingaggio da 4 milioni netti — hanno frenato ogni trattativa. Nonostante il contratto del giocatore scada nel 2026, la Fiorentina deve rispettare i limiti Uefa sul monte ingaggi, già molto vicino al tetto massimo.
Al momento la pista Pellegrini sembra chiusa, ma non è escluso che negli ultimi giorni di mercato la situazione possa riaprirsi se il centrocampista giallorosso non trovasse altre destinazioni. È comunque questo il profilo richiesto da Pioli: un giocatore capace di inserirsi e sostenere l’attacco, simile per caratteristiche a Fazzini, per completare il mosaico viola. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA