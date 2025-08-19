CorFio rivela: “Pioli ha bocciato Richardson. Si cerca un nuovo centrocampista”

Amir Richardson, provato da Pioli come alternativa sulla trequarti, non ha convinto e di fatto è stato messo sul mercato. Il problema è che, al di là di qualche sondaggio, non sono arrivate offerte concrete. Una situazione che complica i piani della Fiorentina, bisognosa di incassare per finanziare nuovi innesti e soprattutto per acquistare il centravanti richiesto dall’allenatore.