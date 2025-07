Fiorentina, come cambia il monte ingaggi: acquisti, rinnovi e cessioni

Come cambia la situazione monte ingaggi in casa Fiorentina dopo i rinnovi di contratto e i nuovi acquisti dal mercato

Nella tabella sottostante abbiamo riportato gli ingaggi percepiti dai giocatori viola per la stagione 2025/26. Ovviamente nella tabella sono considerati gli acquisti già perfezionati, i rientri dai prestiti e quelli dei giocatori in orbita prima squadra. In particolare i tre nuovi acquisti Edin Dzeko ha firmato un contratto annuale, con opzione, a 1,8 milioni netti, comprensivi di bonus. Mattia Viti è arrivato in prestito con diritto di riscatto, nel caso il contratto si estenderebbe fino al 2030, a 1 milione stagionale. Mentre l'altro ex Empoli Jacopo Fazzini ne percepisce 1,2 fino al 2030.