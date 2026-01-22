Viola News
Ufficiale Sohm al Bologna: formula finale e comunicato del club rossoblu

Simon Sohm saluta la Fiorentina dopo appena 6 mesi
Il Bologna ufficializza attraverso una nota l’acquisto dalla Fiorentina di Simon Sohm. "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva". L’operazione si è quindi conclusa con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Bologna. Lo svizzero arriva nel capoluogo emiliano facendo il percorso opposto del nuovo giocatore della Fiorentina, Giovanni Fabbian.

