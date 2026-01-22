Il Bologna ufficializza attraverso una nota l’acquisto dalla Fiorentina di Simon Sohm. "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva". L’operazione si è quindi conclusa con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Bologna. Lo svizzero arriva nel capoluogo emiliano facendo il percorso opposto del nuovo giocatore della Fiorentina, Giovanni Fabbian.
Ufficiale Sohm al Bologna: formula finale e comunicato del club rossoblu
Simon Sohm saluta la Fiorentina dopo appena 6 mesi
