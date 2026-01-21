Tutta la Fiorentina si è fermata oggi nel pomeriggio per seguire i funerali del Presidente Rocco B. Commisso. Lo ha reso noto la stessa società gigliata che ha pubblicato gli scatti che vi proponiamo. Si vedono tutti i dipendenti, la prima squadra e le rappresentative della Fiorentina che assistono all'interno del Viola Park alle esequie del patron.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie FOTO – Tutta la Fiorentina si è fermata per seguire i funerali di Commisso
vicini da lontano
FOTO – Tutta la Fiorentina si è fermata per seguire i funerali di Commisso
La Fiorentina al completo, dalla prima squadra in giù, ha seguito all'interno del Viola Park i funerali del Presidente Rocco Commisso
© RIPRODUZIONE RISERVATA