J.Commisso: “Fiorentina non come un hobby, Rocco ha amato città e tifosi”

All'inizio delle esequie per Rocco Commisso, il figlio Giuseppe (Joseph) ha pronunciato l'orazione funebre per il padre, nella Cattedrale di Saint Patrick a New York:
"Siamo riuniti in questa magnifica cattedrale per celebrare la vita di Rocco B. Commisso, mio padre. Grazie al padre, il presidente, l'uomo"
Siamo riuniti in questa magnifica cattedrale per celebrare la vita di Rocco B. Commisso, mio padre. Piangendo e rendendo grazie per il padre, il presidente, l'uomo che ha cambiato molte vite. Preghiamo per la sua anima. Nel 1962 è arrivato qui da Marina di Gioiosa Ionica per la promessa di una nuova vita. Niente inglese, ma la fede e un'opportunità da sfruttare, passando il resto della sua vita a restituire. Si è laureato, è diventato capitano dei Columbia Lions, arrivando a fare anche i provini per le Olimpiadi. Era un calcolatore umano, arrivava a fare i conti prima ancora che tutti potessero prendere una penna. Ha fondato Mediacom ed è diventato una leggenda, una rockstar della comunicazione via cavo. Ha trattato gli impiegati come la famiglia e i clienti come vicini di casa. Il profitto era importante, ma le persone di più. Amava lavorare perché gli permetteva di creare opportunità per altri. Ha aiutato con mia madre Catherine tanti studenti grazie alla sua borsa di studio.
Firenze e la Fiorentina—
Nel 2019 ha comprato la Fiorentina, non come un hobby, ma come parte delle sue radici. Ha investito nel club creando dal niente un centro sportivo come il Rocco B. Commisso Viola Park, dove i giovani potessero crescere inseguendo il proprio sogno. Il più grande centro sportivo in Italia. Credeva nel club più che nelle vittorie o nelle sconfitta, nell'identità legata ad esso. Nella nostra casa non era una leggenda, era semplicemente papà. Rocco ha fatto delle persone di Mediacom e della Fiorentina la sua famiglia, trattando tutti con lo stesso rispetto. Proteggeremo ciò che ha costruito, guardando al futuro con coraggio e speranza. Il suo american dream proseguirà con tutti noi.
Rest in Peace—
È stato un marito devoto per più di 50 anni e questo è stato il cardine della nostra famiglia, c'era sempre nei momenti che contavano nonostante le esigenze del suo lavoro. Suonava la fisarmonica e gli bastava ascoltare una melodia per riprodurla subito. Oggi non è un addio: Rocco Commisso vive in noi e nella nostra voglia di portare avanti quello in cui credeva. Rest in peace dad: ti vogliamo bene.
