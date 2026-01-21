Commisso, i funerali nella cattedrale simbolo di New York: la storia del luogo

È la Cattedrale di San Patrizio a New York ad ospitare l'ultimo saluto al presidente della Fiorentina

Oggi, mercoledì 21 gennaio, alle ore 16 italiane, a New York si svolgeranno i funerali del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. La funzione si svolgerà nella Cattedrale di San Patrizio ed è possibile seguirla in streaming sul nostro sito e attraverso il canale Youtube. L'ultimo saluto al proprietario del club viola sarà ospitato in un luogo caratteristico della Grande Mela.

Situata sulla Fifth Avenue, la Cattedrale di San Patrizio è il cuore spirituale della comunità cattolica americana. Inaugurata nel 1879, è un capolavoro neogotico che ha fatto da cornice a momenti storici epocali.

Ha ospitato diversi pontefici, tra cui Paolo VI (1965, il primo Papa a visitare la cattedrale), Giovanni Paolo II (1979 e 1995, in entrambe le occasioni celebrò messe storiche che richiamarono grandi folle), Benedetto XVI (2008) e Papa Francesco (2015, il quale tenne una preghiera solenne durante il suo viaggio negli Stati Uniti). Nel mese di aprile 2025, la cattedrale ha ospitato una messa solenne in onore del defunto Papa Francesco, celebrata in concomitanza con le esequie in Vaticano.

La Cattedrale di San Patrizio è stata il luogo delle esequie di figure leggendarie della storia, americana e non, come Robert F. Kennedy (1968), il campione di baseball Babe Ruth e, più recentemente, ha ospitato solenni commemorazioni per i primi soccorritori caduti negli attentati dell'11 settembre 2001. Inoltre, la cattedrale ospitò una messa commemorativa per l'icona della Pop Art, Andy Warhol.

Ogni anno (incluso il prossimo appuntamento del 17 marzo 2026), in occasione della Festa di San Patrizio la celebre sfilata percorre la Fifth Avenue passando proprio davanti alla cattedrale, che funge da punto focale spirituale per la comunità irlandese. La cattedrale ospita regolarmente stagioni concertistiche, oltre a essere stata teatro di nozze di rilievo, come quella di Jean Kennedy Smith nel 1956.