VN – Džeko, addio alla Fiorentina ma non a Firenze: cosa c’è dietro la sua scelta

Tutti i retroscena del passaggio di Džeko allo Schalke 04 dopo sei mesi in viola.

Giada Di Stefano 21 gennaio - 10:56

Edin Džeko è pronto a voltare pagina ancora una volta. L’attaccante bosniaco, che a marzo compirà 40 anni, lascerà la Fiorentina dopo appena sei mesi per trasferirsi allo Schalke 04, attuale capolista della Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca). La partenza è prevista già in giornata, con il giocatore atteso in Germania per completare le formalità del trasferimento.

Non è pronto a salutare i campi da calcio — Una scelta maturata nel corso della finestra di mercato di gennaio e che, inevitabilmente, porta con sé sentimenti contrastanti. Secondo quanto raccolto da Violanews, Džeko avrebbe voluto restare a Firenze e dare il proprio contributo alla squadra viola in una fase delicata della stagione, consapevole dell’importanza della sua esperienza all’interno dello spogliatoio. Allo stesso tempo, però, l’attaccante non considera conclusa la propria carriera e, nonostante l’età, sente ancora forte il desiderio di essere protagonista in campo. Da qui la decisione di accettare la proposta dello Schalke, un club storico che punta con decisione al ritorno in Bundesliga.

Ciao Fiorentina, ma non Firenze — Quello con Firenze, in ogni caso, non è un addio definitivo. Sempre a quel che risulta, la famiglia di Džeko resterà in città almeno fino a giugno, una scelta dettata dalla volontà di non stravolgere gli equilibri familiari: la moglie e i figli continueranno a vivere nel capoluogo toscano, permettendo ai più piccoli di proseguire regolarmente il percorso scolastico e sportivo. Già, perché il figlio dell’attaccante fa parte dei baby viola che si allenano al Viola Park, segno di un legame che va oltre il campo. In poche settimane Edin Džeko passa dal tenere lontani i fantasmi della retrocessione viola, al potenziale brindisi per una promozione in Bundesliga: il calcio, ancora una volta, dimostra di saper cambiare scenario più in fretta di qualsiasi pronostico.