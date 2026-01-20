Viola News
Di Marzio: “Dzeko, rimane solo lo Schalke 04. Ecco la formula dell’addio”

Edin Dzeko verso l'addio
Redazione VN

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’attaccante bosniaco starebbe già muovendosi in maniera concreta per raggiungere un accordo con lo Schalke 04.

In queste ore, Džeko e la Fiorentina stanno definendo la risoluzione anticipata del rapporto con il club viola. Il Paris FC, infatti, si sarebbe chiamato fuori dalla corsa all’acquisto del giocatore, riducendo le alternative sul tavolo.

Resta quindi calda la pista che porta allo Schalke, con Džeko pronto a valutare una nuova esperienza in 2. Bundesliga.

