Di Marzio: “La Juventus ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina. La risposta”

Oltre a cercare una prima punta e un esterno destro, la Juventus è alla ricerca di un vice Yildiz per completare la rosa.

Tra i nomi valutati dai bianconeri c’è anche Albert Gudmundsson, centrocampista islandese della Fiorentina. La Juventus, tramite Ottolini – che lo ha già avuto al Genoa – ha chiesto il prestito del giocatore al club viola.