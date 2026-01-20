Di Marzio: “La Juventus ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina. La risposta”

Oltre a cercare una prima punta e un esterno destro, la Juventus è alla ricerca di un vice Yildiz per completare la rosa.
La Juventus vuole Gudmundsson
Tra i nomi valutati dai bianconeri c’è anche Albert Gudmundsson, centrocampista islandese della Fiorentina. La Juventus, tramite Ottolini – che lo ha già avuto al Genoa – ha chiesto il prestito del giocatore al club viola.
La Fiorentina ha però risposto con un secco rifiuto, ritenendo Gudmundsson incedibile e confermando che non è sul mercato.
