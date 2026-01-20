La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro da mettere a disposizione di Gasperini per rinforzare le corsie giallorosse. Il profilo più seguito è quello di Fortini, terzino della Fiorentina classe 2006, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club viola.
Da Roma: “Importanti novità sul futuro di Niccolò Fortini alla Fiorentina”
Fortini e la sua cessione
Al momento, però, la trattativa tra Roma e Fiorentina appare complicata. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, la distanza tra domanda e offerta resta significativa e rende difficile ipotizzare una chiusura a breve.
Da Trigoria filtra pessimismo, soprattutto per le elevate richieste della Fiorentina, che continua a valutare il giocatore 15 milioni di euro senza aperture al ribasso.
