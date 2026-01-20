Il mercato in uscita della Fiorentina fa registrare una scossa improvvisa. Dopo i rumors delle scorse ore, la trattativa per il trasferimento di Amir Richardson al Copenaghen è arrivata al traguardo. A confermare la chiusura dell'affare è l'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico "here we go": il centrocampista marocchino vola in Danimarca.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Romano conferma: Richardson vola al Copenaghen. I dettagli dell’operazione
calciomercato
Romano conferma: Richardson vola al Copenaghen. I dettagli dell’operazione
Amir Richardson lascia la Fiorentina per il Copenaghen. Accordo raggiunto per il prestito con riscatto
I dettagli dell'accordo—
L'operazione è stata definita sulla base di un prestito iniziale con opzione di acquisto. Il club danese si farà carico dell'intero stipendio del giocatore fino al prossimo giugno, permettendo alla Fiorentina un risparmio immediato sul monte ingaggi. L'accordo prevede inoltre una clausola per il riscatto fissata a 9 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club viola di rientrare dall'investimento effettuato in estate nel caso in cui il Copenaghen decidesse di trattenere il classe 2002 a titolo definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA