VN – Copenaghen-Richardson: la cifra e cosa manca per chiudere

Dopo la notizia arrivata dalla Danimarca, arriva la conferma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Copenaghen per Amir Richardson. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.
Tra i club l’intesa è totale e l’affare può considerarsi impostato: resta ora da ottenere il via libera definitivo del giocatore. In casa viola, però, filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, con la sensazione che il sì di Richardson possa arrivare nelle prossime ore
