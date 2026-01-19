Fagioli-Fazzini-Fabbian? Non è soltanto un'allitterazione. Anzi, - secondo radio mercato - poteva costituire fin da agosto la spina dorsale del centrocampo della Fiorentina di Stefano Pioli. Nel frattempo sono passati sei mesi, sono cambiati l'allenatore e anche il Ds, eppure lo scenario si ripropone, tale e quale. Non più Pioli e Pradè, ma Paratici e Vanoli sulle tracce del centrocampista classe 2003 del Bologna. L'operazione è pressoché definita: Fabbian in viola e Sohm che fa il percorso inverso e si metterà a disposizione di Italiano .Come cambierà con Fabbian il centrocampo di Vanoli? Abbiamo provato a rispondere con un'analisi tattica.
“Calcio con la F”: Fabbian con o al posto di Fazzini? La Fiorentina ci riprova
Ital-Viola: giovani e italiani—
Mi piacerebbe creare un blocco di giocatori che possano essere utili per la Nazionale.
Così raccontò Rocco Commisso appena arrivato a Firenze, nel 2019. Il presidente può vedere il suo sogno trasformato in realtà. Oggi nella rosa gigliata si contano tanti italiani, e tanti potenziali (o reali) nazionali: Mandragora, Parisi, Kean e Fagioli. E gli Under 21 Comuzzo, Ranieri, Ndour, Fortini e Fazzini(Under 21) che in un primo momento sembrava potesse divenire la pedina di scambio prescelta per arrivare all'atro centrocampista con la F. E invece no. Si arricchirà ancora la colonia di azzurrini a Firenze. Giovanni Fabbian è stato protagonista l'anno scorso della grande stagione della squadra di Vincenzo Italiano, In questa è parso sempre meno centrale nello schieramento dell'ex tecnico gigliato che gli preferisce Odgaard come "assaltatore" sulla trequarti. Eppure Fabbian si sa ritagliare il suo spazio e mettere in mostra anche da subentrato, come con il gol realizzato proprio contro la Fiorentina domenica. Italiano non vorrebbe privarsene, ma lo farà a malincuore.
Nella stagione 2024/25 furono 3 i goal in campionato e 1 in Coppa Italia, più un assist. Una stagione al di sotto di quella vissuta l'anno precedente con Thiago Motta in panchina sotto le torri bolognesi: 5 goal e 2 assist dopo essersi conquistato il posto a dicembre. Italiano non lo ha mai escluso, e non se ne priverà a cuor leggero. Ripercorriamo le statistiche 2024/25 di Fabbian in maglia Bologna, elaborate da Sofascore. (L'articolo prosegue sotto la grafica)
Al di là dell'Appennino—
Il giocatore classe 2003 l'estate scorsa aveva cambiato scuderia (la CAA Stellar di Joshua Barnett) e i suoi nuovi agenti alla fine riusciranno a spostarlo da Bologna. E la direzione è proprio Firenze. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter che lo ha ceduto in Emilia nel 2023 per soli 5 milioni di euro. Cifra che la Fiorentina dovrà triplicare per assicurarsi le sue prestazioni.
Il club nerazzurro dal canto suo vanterebbe una clausola per riportare Fabbian a Milano. Ma come funziona e quanto dura? Nel contratto l'Inter aveva inserito una clausola di recompra per acquistare nuovamente Fabbian dal Bologna versando 12 milioni di euro a partire dal 2025. Il diritto di ‘recompra’ a favore dei nerazzurri però è esercitabile solo nel primo giorno della sessione estiva di calciomercato. Questo vuol dire che l’Inter potrebbe tornare alla finestra solo il 1° luglio 2026. Data in cui con ogni probabilità Fabbian sarà al 100% un giocatore viola. Perché accada serve solamente che festeggi con tutti i tifosi la permanenza della Fiorentina in Serie A.
