“Calcio con la F”: Fabbian con o al posto di Fazzini? La Fiorentina ci riprova

Sei mesi dopo la Fiorentina mette le mani su Fabbian dal Bologna: con Fagioli e Fazzini è sempre più Ital-Viola come auspicava Commisso

Paolo Poggianti Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 23:34)

Fagioli-Fazzini-Fabbian? Non è soltanto un'allitterazione. Anzi, - secondo radio mercato - poteva costituire fin da agosto la spina dorsale del centrocampo della Fiorentina di Stefano Pioli. Nel frattempo sono passati sei mesi, sono cambiati l'allenatore e anche il Ds, eppure lo scenario si ripropone, tale e quale. Non più Pioli e Pradè, ma Paratici e Vanoli sulle tracce del centrocampista classe 2003 del Bologna. L'operazione è pressoché definita: Fabbian in viola e Sohm che fa il percorso inverso e si metterà a disposizione di Italiano .Come cambierà con Fabbian il centrocampo di Vanoli? Abbiamo provato a rispondere con un'analisi tattica.

Ital-Viola: giovani e italiani — Mi piacerebbe creare un blocco di giocatori che possano essere utili per la Nazionale.

Così raccontò Rocco Commisso appena arrivato a Firenze, nel 2019. Il presidente può vedere il suo sogno trasformato in realtà. Oggi nella rosa gigliata si contano tanti italiani, e tanti potenziali (o reali) nazionali: Mandragora, Parisi, Kean e Fagioli. E gli Under 21 Comuzzo, Ranieri, Ndour, Fortini e Fazzini(Under 21) che in un primo momento sembrava potesse divenire la pedina di scambio prescelta per arrivare all'atro centrocampista con la F. E invece no. Si arricchirà ancora la colonia di azzurrini a Firenze. Giovanni Fabbian è stato protagonista l'anno scorso della grande stagione della squadra di Vincenzo Italiano, In questa è parso sempre meno centrale nello schieramento dell'ex tecnico gigliato che gli preferisce Odgaard come "assaltatore" sulla trequarti. Eppure Fabbian si sa ritagliare il suo spazio e mettere in mostra anche da subentrato, come con il gol realizzato proprio contro la Fiorentina domenica. Italiano non vorrebbe privarsene, ma lo farà a malincuore.

Nella stagione 2024/25 furono 3 i goal in campionato e 1 in Coppa Italia, più un assist. Una stagione al di sotto di quella vissuta l'anno precedente con Thiago Motta in panchina sotto le torri bolognesi: 5 goal e 2 assist dopo essersi conquistato il posto a dicembre. Italiano non lo ha mai escluso, e non se ne priverà a cuor leggero. Ripercorriamo le statistiche 2024/25 di Fabbian in maglia Bologna, elaborate da Sofascore. (L'articolo prosegue sotto la grafica)

Al di là dell'Appennino — Il giocatore classe 2003 l'estate scorsa aveva cambiato scuderia (la CAA Stellar di Joshua Barnett) e i suoi nuovi agenti alla fine riusciranno a spostarlo da Bologna. E la direzione è proprio Firenze. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter che lo ha ceduto in Emilia nel 2023 per soli 5 milioni di euro. Cifra che la Fiorentina dovrà triplicare per assicurarsi le sue prestazioni.

Il club nerazzurro dal canto suo vanterebbe una clausola per riportare Fabbian a Milano. Ma come funziona e quanto dura? Nel contratto l'Inter aveva inserito una clausola di recompra per acquistare nuovamente Fabbian dal Bologna versando 12 milioni di euro a partire dal 2025. Il diritto di ‘recompra’ a favore dei nerazzurri però è esercitabile solo nel primo giorno della sessione estiva di calciomercato. Questo vuol dire che l’Inter potrebbe tornare alla finestra solo il 1° luglio 2026. Data in cui con ogni probabilità Fabbian sarà al 100% un giocatore viola. Perché accada serve solamente che festeggi con tutti i tifosi la permanenza della Fiorentina in Serie A.