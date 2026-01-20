Commisso, i funerali nella cattedrale simbolo di New York: la storia del luogo

Ha ospitato diversi pontefici, tra cui Paolo VI (1965, il primo Papa a visitare la cattedrale), Giovanni Paolo II (1979 e 1995, in entrambe le occasioni celebrò messe storiche che richiamarono grandi folle), Benedetto XVI (2008) e Papa Francesco (2015, il quale tenne una preghiera solenne durante il suo viaggio negli Stati Uniti). Nel mese di aprile 2025, la cattedrale ha ospitato una messa solenne in onore del defunto Papa Francesco, celebrata in concomitanza con le esequie in Vaticano.