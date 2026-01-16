Repubblica: “Fabbian, la viola studia l’affondo. Al Bologna piace Fazzini”

La Fiorentina continua a rinforzarsi sul mercato di gennaio. Jack Harrison sarà il terzo colpo, e la società studia un possibile quarto arrivo. Il reparto sotto osservazione è il centrocampo, con il profilo di Giovanni Fabbian che piace ormai da tempo. Come scrive Repubblica, al momento non c'è una vera trattativa, ma Paratici e Goretti studiano l'affondo nei prossimi giorni. La valutazione è di 15 milioni, ed il Bologna non lo cederà facilmente. Il ragazzo piace anche alla Lazio ed aò Bournemouth, mentre a parti inverse, il Bologna apprezza molto Jacopo Fazzini.