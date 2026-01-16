Fiorentina, scampato pericolo? Gazzetta: “Fortini alla Roma solo un ipotesi”

Che la Roma voglia Niccolò Fortini non è più un segreto. E' anche vero però che Gasperini abbia chiesto molti nomi alla dirigenza giallorossa e secondo la Gazzetta dello Sport, il terzino della Fiorentina non sarebbe una priorità:
Il club non è interessato a Joaquin Seys del Bruges e a Leo Sauer del Psv e pure i nomi di Niccolò Fortini della Fiorentina e Benjamín Domínguez del Bologna restano soltanto ipotesi. Un esterno preponderante servirebbe a Gasp per riportare Wesley a destra nella sua fascia di competenza, ma com'è evidente non è un'urgenza.
