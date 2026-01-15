VN – La verità su Fortini, tra Juventus, contropartite e altre due big

Il punto sulla situazione di mercato intorno a Niccolò Fortini

Nicolò Schira 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 20:42)

Niccolò Fortini ha attirato l'interesse di diverse squadre, pronte ad acquistarlo come rinforzo già nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione su di lui ci sarebbe la Roma e il Napoli. La società azzurra però valuta la richiesta della Fiorentina (intorno ai 15 milioni) troppo elevata.

Gasperini invece cerca un sostituto a Tsimikas in uscita e la scelta potrebbe ricadere proprio sull'esterno viola. Anche in questo caso però il costo del giocatore influisce, visti e considerati i grandi investimenti messi in ponte per Robinio Vaz dal Marsiglia e Malen dall'Aston Villa.

Sempre secondo le nostre info, il classe 2006 non sarebbe un obiettivo prioritario della Juventus, che al momento ha altri dossier per le mani, nonostante i profili di Gatti e Rugani siano cedibili e specialmente il secondo abbia un buon feeling con Paratici.