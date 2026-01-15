Ex obiettivi: Rayan, stavolta ci prova la Lazio. Blitz in Brasile

Un anno fa sembrava lui l'obiettivo numero 1 del mercato invernale della Fiorentina. Stiamo parlando di Rayan, esterno brasiliano del Vasco Da Gama. Il classe 2006, un anno dopo, continua ad essere seguito da numerose squadre europee. Secondo Calciomercato.com, la Lazio vorrebbe regalare a Sarri l'esterno. Per convincere Rayan, la dirigenza laziale è pronta alla trasferta in Brasile. L'offerta di Fabbiani sarebbe di 20 milioni, più il 50% sulla futura rivendita, garantita al Vasco Da Gama. Il giocatore ha rinnovato da poco, fino al 2028, e per abbassare le richieste del Vasco, la Lazio vorrebbe inserire proprio la suddetta clausola.