Losanna-Fiorentina è stato forse il punto più basso raggiunto dalla Fiorentina in questa stagione. Una sconfitta pesante per l'ambiente, con gli svizzeri autori di un'ottima prova. Al centro della difesa c'era Karim Sow, centrale alto quasi 2 metri. Secondo Blue Sport, i viola sarebbero interessati proprio al classe 2003 per rinforzare il reparto arretrato. Su di lui ci sarebbero anche Cagliari ed Ausburg, ma gli agenti del giocatori ancora preferiscono attendere prima di uscire allo scoperto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Dalla Svizzera: “La Fiorentina guarda verso Losanna. Piace un difensore”
calciomercato
Dalla Svizzera: “La Fiorentina guarda verso Losanna. Piace un difensore”
Il Losanna ritorna come protagonista nelle vicende viola. Stavolta però si tratta solo di mercato per la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA