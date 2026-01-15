Dalla Svizzera: “La Fiorentina guarda verso Losanna. Piace un difensore”

Losanna-Fiorentina è stato forse il punto più basso raggiunto dalla Fiorentina in questa stagione. Una sconfitta pesante per l'ambiente, con gli svizzeri autori di un'ottima prova. Al centro della difesa c'era Karim Sow, centrale alto quasi 2 metri. Secondo Blue Sport, i viola sarebbero interessati proprio al classe 2003 per rinforzare il reparto arretrato. Su di lui ci sarebbero anche Cagliari ed Ausburg, ma gli agenti del giocatori ancora preferiscono attendere prima di uscire allo scoperto.