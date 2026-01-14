VIDEO – Viti a Genova, per il passaggio alla Sampdoria manca solo l’ufficialità

Mattia Viti, dopo essere arrivato a Firenze in estate, è ormai fuori dal progetto viola e si prepara ad intraprendere una nuova avventura in Serie B con la Sampdoria.
Viti sempre più vicino alla Sampdoria, manca solo l'uffiicalità.
Il difensore, di proprietà del Nizza, dovrebbe trasferirsi in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il passaggio di Viti alla Sampdoria sembra ormai imminente (LEGGI QUI). Nel frattempo il giocatore è già arrivato a Genova e attende soltanto l’ufficialità da parte del club ligure. . (QUI SOTTO IL VIDEO)
