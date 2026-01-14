Viola News
Da Genova: “Dopo Palma, la Samp ufficializzerà tra poco anche Viti”

Sampdoria, dopo Palma dell'Udinese, in chiusura anche Viti dal Nizza. Resta aperta anche la pista Kouamé dalla Fiorentina
Redazione VN

È ufficiale l’arrivo di Matteo Palma alla Sampdoria: il difensore classe 2008 approda in blucerchiato in prestito secco dall’Udinese fino a giugno. Nonostante i 17 anni, Palma ha già collezionato 7 presenze in Serie A con i friulani ed è considerato un profilo di grande prospettiva.

Adesso Viti e anche...Kouamé?

—  

La Sampdoria lavora intanto per chiudere anche l’arrivo nelle prossime ore di Mattia Viti: il difensore del Nizza, reduce dal prestito alla Fiorentina, dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per lui, nella scorsa stagione, 30 presenze in Serie A con l’Empoli. Resta infine aperta la pista Kouamé, attaccante in uscita dalla Fiorentina.

