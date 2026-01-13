Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com nelle ultime ore, il futuro di Eman Kospo non prevede alcuna partenza. Il difensore centrale bosniaco, classe 2008 e arrivato in estate dal Barcellona, resterà alla Fiorentina.
Poco spazio per Kospo, ma la Fiorentina lo apprezza. Nessuna cessione in vista
calciomercato
Il bosniaco gode della stima del club e non verrà ceduto
Pur non avendo ancora debuttato tra i professionisti, in casa viola c’è grande apprezzamento, si legge, per l’evoluzione mostrata dal giovane, che dal canto suo si dice pienamente soddisfatto dell’esperienza in Toscana. Il club ha quindi deciso di seguirne da vicino la crescita, escludendo al momento l’ipotesi di un prestito.
