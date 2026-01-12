La Roma sembra chiudere per l'attaccante chiesto da Gasperini e non si tratta di Giacomo Raspadori. Secondo quanto scrive Sky Sport, possibil accordo per il 18enne Robinio Vaz del Marsiglia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Gasperini ha il suo attaccante e non è Raspadori. Via libera per Baldanzi?
calciomercato
Gasperini ha il suo attaccante e non è Raspadori. Via libera per Baldanzi?
Si sblocca l'arrivo di Baldanzi?
Il ds del club francese Benatia conferma che la Roma è molto avanti. Operazione da 25 milioni in totale. L'arrivo di questo nuovo giocatore nella capitale, potrebbe dare il via libera all'operazione Baldanzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA