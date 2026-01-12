Un club di Serie A ha messo nel mirino Sohm: è il preferito per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Cremona Sera, e confermato anche da Sky, il centrocampista svizzero della Fiorentina Simon Sohm è il principale obiettivo della Cremonese per rinforzare la mediana.

Dopo essere stato inizialmente un punto fermo nelle prime uscite con Vanoli, il giocatore è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie fino a finire ai margini del progetto tecnico.

Arrivato a Firenze per garantire corsa e fisicità al centrocampo viola , Sohm non è però riuscito a giustificare l’investimento da 15 milioni effettuato dalla Fiorentina in estate per prelevarlo dal Parma.

Finora ha collezionato 9 presenze in campionato e 4 in Conference League, con il gol segnato a Magonza come unico vero acuto di una stagione che, per il resto, ha lasciato poche tracce.