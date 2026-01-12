Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Un club di Serie A ha messo nel mirino Sohm: è il preferito per il centrocampo

calciomercato

Un club di Serie A ha messo nel mirino Sohm: è il preferito per il centrocampo

Un club di Serie A ha messo nel mirino Sohm: è il preferito per il centrocampo - immagine 1
Simon Sohm via dalla Fiorentina?
Redazione VN

Secondo quanto riportato da Cremona Sera, e confermato anche da Sky, il centrocampista svizzero della Fiorentina Simon Sohm è il principale obiettivo della Cremonese per rinforzare la mediana.

Dopo essere stato inizialmente un punto fermo nelle prime uscite con Vanoli, il giocatore è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie fino a finire ai margini del progetto tecnico.

Arrivato a Firenze per garantire corsa e fisicità al centrocampo viola, Sohm non è però riuscito a giustificare l’investimento da 15 milioni effettuato dalla Fiorentina in estate per prelevarlo dal Parma.

Finora ha collezionato 9 presenze in campionato e 4 in Conference League, con il gol segnato a Magonza come unico vero acuto di una stagione che, per il resto, ha lasciato poche tracce.

Leggi anche
Lo Spezia fa di tutto per arrivare a Nzola: scende in campo il presidente Roberts
Kouamè, l’addio si avvicina: la destinazione e cosa manca per la cessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA