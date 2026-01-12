Lo Spezia fa di tutto per arrivare a Nzola: scende in campo il presidente Roberts

M'Bala Nzola è alla ricerca di una nuova squadra. Alberto Gilardino ha messo la parola fine alla sua avventura al Pisa e adesso l'attaccante sta aspettando la decisione della Fiorentina sul proprio futuro. Secondo il Secolo XIX, Lo Spezia sarebbe molto interessato al calciatore viola anche se l'ingaggio frena l'operazione.