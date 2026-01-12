M'Bala Nzola è alla ricerca di una nuova squadra. Alberto Gilardino ha messo la parola fine alla sua avventura al Pisa e adesso l'attaccante sta aspettando la decisione della Fiorentina sul proprio futuro. Secondo il Secolo XIX, Lo Spezia sarebbe molto interessato al calciatore viola anche se l'ingaggio frena l'operazione.
Lo Spezia fa di tutto per arrivare a Nzola: scende in campo il presidente Roberts
Nzola cerca squadra
Proprio da questo punto di vista, arriva un'importante novità. Tom Roberts, patron dello Spezia, avrebbe comunicato ai suoi uomini di mercato di poter aumentare il monte ingaggi grazie alla cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria. Una scelta che permetterebbe al club ligure di coprire lo stipendio della punta.
Non sarà però cosa facile. Nzola non ha chiuso allo Spezia, ma su di lui ci sarebbe anche qualche club della Ligue 1. C'è da capire anche la posizione della Fiorentina. Insomma, non si prevede un addio semplice ma le parti sono a lavoro.
