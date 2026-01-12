Viola News
Kouamè, l'addio si avvicina: la destinazione e cosa manca per la cessione

L’edizione de Il Secolo XIX riporta l’interesse della Sampdoria per Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano sarebbe individuato come possibile sostituto di Marvin Cuni, che non ha convinto in Liguria ed è finito nel mirino di diversi club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova, pronti a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta interrotto il prestito ai blucerchiati.

Kouamé non escluderebbe la possibilità di scendere di categoria e vestire la maglia della Sampdoria almeno per i prossimi sei mesi. Secondo il quotidiano, però, per avviare concretamente la trattativa sarà necessario il via libera del CEO Jesper Fredberg, considerando che l’operazione avrebbe costi rilevanti.

