L’edizione de Il Secolo XIX riporta l’interesse della Sampdoria per Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano sarebbe individuato come possibile sostituto di Marvin Cuni, che non ha convinto in Liguria ed è finito nel mirino di diversi club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova, pronti a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta interrotto il prestito ai blucerchiati.
Kouamè, l’addio si avvicina: la destinazione e cosa manca per la cessione
Kouamè verso la cessione
Kouamé non escluderebbe la possibilità di scendere di categoria e vestire la maglia della Sampdoria almeno per i prossimi sei mesi. Secondo il quotidiano, però, per avviare concretamente la trattativa sarà necessario il via libera del CEO Jesper Fredberg, considerando che l’operazione avrebbe costi rilevanti.
