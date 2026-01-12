Kouamè, l’addio si avvicina: la destinazione e cosa manca per la cessione

L’edizione de Il Secolo XIX riporta l’interesse della Sampdoria per Christian Kouamé. L’attaccante ivoriano sarebbe individuato come possibile sostituto di Marvin Cuni, che non ha convinto in Liguria ed è finito nel mirino di diversi club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova, pronti a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta interrotto il prestito ai blucerchiati.