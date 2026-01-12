Ecco perché la Fiorentina non vuole cedere Edin Dzeko in Italia

Il Genoa ha individuato una strada chiara verso la salvezza: affidarsi a un grande portiere e a un attaccante capace di garantire gol pesanti. Sul fronte dell’estremo difensore l’operazione è praticamente definita: il brasiliano Bento è pronto a raccogliere l’eredità di Nicola Leali. Il portiere ha deciso di lasciare l’Al Nassr e l’Arabia Saudita per tornare in Europa, con l’obiettivo di rientrare nel giro della nazionale brasiliana in vista del Mondiale. Dopo il sorpasso sul West Ham, la scelta è ricaduta sul Genoa e la fumata bianca è attesa a breve.