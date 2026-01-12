Il Genoa ha individuato una strada chiara verso la salvezza: affidarsi a un grande portiere e a un attaccante capace di garantire gol pesanti. Sul fronte dell’estremo difensore l’operazione è praticamente definita: il brasiliano Bento è pronto a raccogliere l’eredità di Nicola Leali. Il portiere ha deciso di lasciare l’Al Nassr e l’Arabia Saudita per tornare in Europa, con l’obiettivo di rientrare nel giro della nazionale brasiliana in vista del Mondiale. Dopo il sorpasso sul West Ham, la scelta è ricaduta sul Genoa e la fumata bianca è attesa a breve.
calciomercato
Ecco perché la Fiorentina non vuole cedere Edin Dzeko in Italia
Più complessa, invece, la ricerca del bomber. La prima idea di Daniele De Rossi era Edin Dzeko, suo ex compagno alla Roma, ma la Fiorentina non intende rinforzare una diretta concorrente e preferisce cedere il bosniaco all’estero. Questo ha costretto la dirigenza rossoblù a rivedere le proprie strategie, allargando il ventaglio delle opzioni per l’attacco.
Nelle ultime ore sono emersi diversi profili: Patrick Cutrone, chiuso al Parma da Pellegrino; Mbala Nzola, ormai fuori dal progetto del Pisa di Gilardino; e Cedric Bakambu, attaccante di grande esperienza attualmente al Betis. Quest’ultimo rappresenta l’opzione più internazionale, con un curriculum di 188 gol segnati tra club europei e asiatici. Il Genoa valuta e riflette, alla ricerca del tassello giusto per completare la propria ricetta salvezza. Lo riporta TMW.
