La Fiorentina saluta Pablo Marì: affare fatto, ha già lasciato il ritiro viola

Il difensore Pablo Marì è ormai in procinto di lasciare la Fiorentina dopo un anno in maglia viola. Lo spagnolo è molto vicino alla cessione nel campionato arabo all' Al-Hilal , squadra allenata dall'ex Inter Simone Inzaghi.

La Fiorentina fa sapere che Pablo Mari ha lasciato il ritiro al Viola Park dato il suo imminente trasferimento. Lunedì sono attese le visite mediche e la firma del giocatore sul contratto fino al 2027, con il club gigliato che, come vi abbiamo raccontato in giornata, riceverà un indennizzo tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro.