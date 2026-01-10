VN – Pablo Marì in Arabia da S.Inzaghi, ci siamo. Quanto incassa la Fiorentina

Dopo dodici mesi è già ai titoli di coda l'avventura a Firenze di Pablo Marì . Dopo le indiscrezioni di ieri, arrivano forti conferme sulla cessione imminente del difensore spagnolo all'Al-Hilal, la squadra araba allenata da Simone Inzaghi che nelle scorse sessioni di mercato già aveva cercato con insistenza Pietro Comuzzo. Le società sono allo scambio di documenti, il centrale saluterà nelle prossime ore.

Classe '93, voluto fortemente da Palladino lo scorso inverno, Pablo Marì ha disputato 29 presenze in viola tra Serie A e Conference League. Adesso, dopo una carriera da giramondo (Spagna, Inghilterra, Olanda, Brasile e Italia) lo aspetta un'altra avventura esotica in Arabia Saudita: per lui contratto fino al 2027, alla Fiorentina andrà un indennizzo fra il milione e mezzo (offerta) e i due (richiesta), più o meno quanto sborsato un anno fa dai viola per prelevarlo dal Monza.