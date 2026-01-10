VN – Coppola-Fiorentina, la situazione: valore, formula e concorrenza

Nel mosaico del mercato difensivo della Fiorentina va inserito anche un nome che negli ultimi giorni ha ripreso quota: Diego Coppola , centrale classe 2003 oggi al Brighton . L’ex Verona, acquistato la scorsa estate dal club inglese per circa 10 milioni , potrebbe già salutare la Premier dopo una stagione avara di spazio, con l’ipotesi di un ritorno in Italia che prende sempre più consistenza.

Già nei mesi scorsi, prima del trasferimento in Inghilterra, Coppola era finito nel mirino di diversi club di Serie A. Un interesse mai del tutto sopito e che ora si è riacceso in vista del mercato di gennaio. Il profilo del difensore, giovane ma già con esperienza nel massimo campionato, viene considerato ideale da più società alla ricerca di rinforzi immediati ma con prospettiva.