Romano: “Dodò-Inter, trattativa chiusa. La Fiorentina non lo cede”

La Fiorentina considera Dodò incedibile, decisivo l'arrivo di Fabio Paratici come ds: l'Inter si tira indietro
Dodò all'Inter è una pista finita: i nerazzurri hanno fatto dei sondaggi quando ancora Paratici non era direttore sportivo viola, ma solo per un prestito.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, con l'arrivo dell'ex Juventus come ds la Fiorentina non intende più liberarlo in prestito e l'Inter, da parte sua, non ha intenzione di fare un investimento per prenderlo a titolo definivo. Dunque, la trattativa si è conclusa, il brasiliano resterà a Firenze.

