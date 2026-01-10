Dodò all'Inter è una pista finita: i nerazzurri hanno fatto dei sondaggi quando ancora Paratici non era direttore sportivo viola, ma solo per un prestito.
Romano: “Dodò-Inter, trattativa chiusa. La Fiorentina non lo cede”
La Fiorentina considera Dodò incedibile, decisivo l'arrivo di Fabio Paratici come ds: l'Inter si tira indietro
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, con l'arrivo dell'ex Juventus come ds la Fiorentina non intende più liberarlo in prestito e l'Inter, da parte sua, non ha intenzione di fare un investimento per prenderlo a titolo definivo. Dunque, la trattativa si è conclusa, il brasiliano resterà a Firenze.
