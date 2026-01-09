Viola News
Di Marzio: “Una squadra di Serie A ha chiesto Sohm in prestito”

Secondo Gianluca Di Marzio resta aperto il dilemma sul futuro di Sohm: la Fiorentina valuta una proposta di prestito
Redazione VN

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in casa Fiorentina resta aperto il dilemma legato al futuro di Simon Sohm. Lo svizzero non sta trovando molto spazio con Vanoli, e per lui è arrivata infatti una proposta di prestito da parte della Cremonese, club interessato a garantirgli maggiore continuità.

Al momento non è stata presa una decisione definitiva e, come sottolinea Di Marzio, toccherà alla Fiorentina dare l’ok o meno all’operazione

