Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in casa Fiorentina resta aperto il dilemma legato al futuro di Simon Sohm. Lo svizzero non sta trovando molto spazio con Vanoli, e per lui è arrivata infatti una proposta di prestito da parte della Cremonese, club interessato a garantirgli maggiore continuità.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “Una squadra di Serie A ha chiesto Sohm in prestito”
calciomercato
Di Marzio: “Una squadra di Serie A ha chiesto Sohm in prestito”
Secondo Gianluca Di Marzio resta aperto il dilemma sul futuro di Sohm: la Fiorentina valuta una proposta di prestito
Al momento non è stata presa una decisione definitiva e, come sottolinea Di Marzio, toccherà alla Fiorentina dare l’ok o meno all’operazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA