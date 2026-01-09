VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi”

calciomercato

Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi”

Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi” - immagine 1
Pablo Marì potrebbe salutare Firenze. Su di lui l'Al Hilal di Simone Inzaghi
Redazione VN

La Fiorentina, dopo i primi acquisti del mercato invernale, comincia a muoversi anche sul fronte delle uscite, e una delle prime operazioni potrebbe riguardare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’avventura di Pablo Marì a Firenze potrebbe essere già giunta al termine, dopo un solo anno in viola. L’ex Monza sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi e attualmente in testa al campionato saudita. La stessa squadra che aveva offerto in estate 35 milioni per Comuzzo, proposta rifiutata dal giocatore.

 

 

Leggi anche
VN – Viti sempre più lontano. Lo vuole una squadra di Serie B
C’è lo Spezia su Nzola. Ma serve uno sforzo enorme sull’ingaggio dalla Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA