La Fiorentina, dopo i primi acquisti del mercato invernale, comincia a muoversi anche sul fronte delle uscite, e una delle prime operazioni potrebbe riguardare il reparto difensivo.
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi”
calciomercato
Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi”
Pablo Marì potrebbe salutare Firenze. Su di lui l'Al Hilal di Simone Inzaghi
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’avventura di Pablo Marì a Firenze potrebbe essere già giunta al termine, dopo un solo anno in viola. L’ex Monza sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi e attualmente in testa al campionato saudita. La stessa squadra che aveva offerto in estate 35 milioni per Comuzzo, proposta rifiutata dal giocatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA