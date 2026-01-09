Di Marzio: “Pablo Marì può salutare, va verso la corte di Simone Inzaghi”

La Fiorentina , dopo i primi acquisti del mercato invernale, comincia a muoversi anche sul fronte delle uscite , e una delle prime operazioni potrebbe riguardare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’avventura di Pablo Marì a Firenze potrebbe essere già giunta al termine, dopo un solo anno in viola. L’ex Monza sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi e attualmente in testa al campionato saudita. La stessa squadra che aveva offerto in estate 35 milioni per Comuzzo, proposta rifiutata dal giocatore.