Coppa d’Africa: talenti in mostra: la Fiorentina ne segue uno del Gent

La Fiorentina ma non solo segue con attenzione la Coppa d'Africa. Tra i giovani che si stanno mettendo in risalto c'è Samuel Kotto del Gent
Redazione VN

Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, diversi club italiani, tra cui Fiorentina, Udinese e Genoa, stanno monitorando con attenzione la Coppa d’Africa, torneo che sta mettendo in mostra alcuni dei giovani talenti più interessanti del continente africano.

Tra i giocatori finiti sotto i riflettori c’è il difensore camerunese Samuel Kotto, attualmente in forza al Gent. Il centrale ha attirato l’attenzione per la sua solidità difensiva, la capacità di impostare l’azione dal basso e la sicurezza nelle marcature, qualità che potrebbero farlo diventare un profilo appetibile anche per il campionato italiano.

