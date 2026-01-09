Coppa d’Africa: talenti in mostra: la Fiorentina ne segue uno del Gent

Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, diversi club italiani, tra cui Fiorentina, Udinese e Genoa, stanno monitorando con attenzione la Coppa d’Africa, torneo che sta mettendo in mostra alcuni dei giovani talenti più interessanti del continente africano.
La Fiorentina ma non solo segue con attenzione la Coppa d'Africa. Tra i giovani che si stanno mettendo in risalto c'è Samuel Kotto del Gent
Tra i giocatori finiti sotto i riflettori c’è il difensore camerunese Samuel Kotto, attualmente in forza al Gent. Il centrale ha attirato l’attenzione per la sua solidità difensiva, la capacità di impostare l’azione dal basso e la sicurezza nelle marcature, qualità che potrebbero farlo diventare un profilo appetibile anche per il campionato italiano.
