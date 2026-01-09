Coppa d’Africa: talenti in mostra: la Fiorentina ne segue uno del Gent

La Fiorentina ma non solo segue con attenzione la Coppa d'Africa. Tra i giovani che si stanno mettendo in risalto c'è Samuel Kotto del Gent

Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, diversi club italiani, tra cui Fiorentina, Udinese e Genoa, stanno monitorando con attenzione la Coppa d’Africa, torneo che sta mettendo in mostra alcuni dei giovani talenti più interessanti del continente africano.