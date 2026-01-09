La Juventus cerca rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus sta valutando diversi profili come vice Yildiz, e tra i nomi monitorati con attenzione c’è anche Albert Gudmundsson.
Sky: “Juventus su Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina”
Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus monitora Albert Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina
La Fiorentina però, secondo il noto esperto di mercato, ha le idee chiare sull'islandese. Infatti, da quanto riportato, il club gigliato non ha intenzione di cedere il proprio numero 10.
