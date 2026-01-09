Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sky: “Juventus su Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina”

calciomercato

Sky: “Juventus su Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina”

Sky: “Juventus su Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina” - immagine 1
Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus monitora Albert Gudmundsson. Ecco la volontà della Fiorentina
Redazione VN

La Juventus cerca rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus sta valutando diversi profili come vice Yildiz, e tra i nomi monitorati con attenzione c’è anche Albert Gudmundsson.

La Fiorentina però, secondo il noto esperto di mercato, ha le idee chiare sull'islandese. Infatti, da quanto riportato, il club gigliato non ha intenzione di cedere il proprio numero 10.

Leggi anche
Di Marzio: “Pablo Marì verso l’Arabia”. Pedullà svela: “Ecco la cifra”
VN – Viti sempre più lontano. Lo vuole una squadra di Serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA