VN – Viti sempre più lontano. Lo vuole una squadra di Serie B

Mercato in entrata , ma anche quello in uscita. Mattia Viti , dopo una brevissima finestra in viola, è già pronto a lasciare la Fiorentina. Il difensore non ha convinto il club gigliato e il suo prestito sarà a breve interrotto.

Per lui si potrebbero aprire le porte della Serie B. La Sampdoria, che ha recentemente ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo dell'altro viola Martinelli in porta e che ha preso con la stessa formula anche Barak in estate, è fortemente interessata al suo profilo e la sua candidatura è particolarmente calda.