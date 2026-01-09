Mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Mattia Viti, dopo una brevissima finestra in viola, è già pronto a lasciare la Fiorentina. Il difensore non ha convinto il club gigliato e il suo prestito sarà a breve interrotto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Viti sempre più lontano. Lo vuole una squadra di Serie B
calciomercato
VN – Viti sempre più lontano. Lo vuole una squadra di Serie B
Il classe 2002 con le valigie in mano e pronto ad andare in cadetteria
Per lui si potrebbero aprire le porte della Serie B. La Sampdoria, che ha recentemente ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo dell'altro viola Martinelli in porta e che ha preso con la stessa formula anche Barak in estate, è fortemente interessata al suo profilo e la sua candidatura è particolarmente calda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA